«Адмирал» взял убедительный реванш у «Ермака» за поражение в первом матче
Хоккейный клуб «Адмирал» переиграл «Ермак» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 4:0. Клуб Континентальной хоккейной лиги взял убедительный реванш за поражение в первом матче. 20 июля «Ермак» выиграл со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Кирилл Кожевников, Василий Стрельцов, Александр Родионов и Александр Мерескин. Кожевников и Родионов пополнили состав приморской команды в это межсезонье. Матч на ноль провёл Антон Красоткин.
Товарищеские матчи (клубы)
21 июля 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 0
2:0, 1:0, 1:0
Ермак
Ангарск
1:0 – Кожевников – 08:00, 2:0 – Стрельцов – 17:30, 3:0 – Родионов – 30:00, 4:0 – Мерескин – 41:00
Команда Сергея Светлова играла в следующем составе:
Красоткин (Олкинуора);
Козловский — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;
Мищенко — Родионов, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов— Угольников, Климчук— Мерескин— Дельнов;
Ахияров — Калашников, Ткачук— Лапшин— Кожевников, Островский, Лисин.
Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом
«Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.
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