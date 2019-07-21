«Адмирал» взял убедительный реванш у «Ермака» за поражение в первом матче

Хоккейный клуб «Адмирал» переиграл «Ермак» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 4:0. Клуб Континентальной хоккейной лиги взял убедительный реванш за поражение в первом матче. 20 июля «Ермак» выиграл со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Кирилл Кожевников, Василий Стрельцов, Александр Родионов и Александр Мерескин. Кожевников и Родионов пополнили состав приморской команды в это межсезонье. Матч на ноль провёл Антон Красоткин.

Команда Сергея Светлова играла в следующем составе:

Красоткин (Олкинуора);

Козловский — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;

Мищенко — Родионов, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Бобряшов— Угольников, Климчук— Мерескин— Дельнов;

Ахияров — Калашников, Ткачук— Лапшин— Кожевников, Островский, Лисин.