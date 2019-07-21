Джиордано: всегда опасался Лучича, он прикладывал меня силовыми приёмами

Капитан «Калгари Флэймз» Марк Джиордано прокомментировал обмен нападающего Милана Лучича. Канадский форвард, ранее выступавший за «Эдмонтон Ойлерз», пополнил ряды «огоньков». В обратном направлении проследовал нападающий Джеймс Нил.



«Когда играешь против Лучича, то всегда опасаешься его. Пару раз он меня прикладывал серьёзными силовыми приёмами. Его присутствие на льду ощущается. Кроме того, это игрок, который способен сыграть у ворот и что-то придумать. Он играет в жёсткий и правильный хоккей», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.



В сезоне-2018/19 Лучич провёл 79 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету 6 заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «-9» и 91 минуте штрафа.

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