Холланд — об обмене Нила: «Эдмонтону» нужны были коррективы

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал обмен с «Калгари Флэймз», в результате которого состав «нефтяников» пополнил нападающий Джеймс Нил.



«Последние пару лет складывались для команды не лучшим образом. Став генеральным менеджером, я встречался и разговаривал с разными людьми. В результате пришёл к выводу, что мне нужно внести коррективы. Это положительным образом скажется на команде. Посмотрим, что получится.



У нас хорошие центральные нападающие. Джеймс Нил — забивной форвард. А значит, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс, обладающие отличным пониманием игры, смогут сыграть на него, создавая голевые моменты», — приводит слова Холланда официальный сайт лиги.

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