Куинн: Фокс должен воспользоваться шансом, у него всё в порядке с настроем

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил шансы защитника Адама Фокса попасть в состав «синерубашечников».



«Шанс у него есть, и он должен им воспользоваться. Адам добился серьёзного успеха за счёт действий в атаке и умения выходить из зоны. Но теперь ему придётся показать, что он способен обороняться на уровне, с которым ему ещё не приходилось сталкиваться. Я считаю, что у Фокса всё в порядке с мотивацией и настроем. Так что шанс у него есть. Игрок должен воспользоваться возможностью попасть в состав по итогам работы в тренировочном лагере», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.



В мае Фокс перебрался в клуб из Нью-Йорка из «Каролины Харрикейнз».

Фокс: в «Каролине» ко мне относились хорошо, но в «Рейнджерс» будет комфортнее