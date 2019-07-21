Куинн: Фокс должен воспользоваться шансом, у него всё в порядке с настроем
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил шансы защитника Адама Фокса попасть в состав «синерубашечников».
«Шанс у него есть, и он должен им воспользоваться. Адам добился серьёзного успеха за счёт действий в атаке и умения выходить из зоны. Но теперь ему придётся показать, что он способен обороняться на уровне, с которым ему ещё не приходилось сталкиваться. Я считаю, что у Фокса всё в порядке с мотивацией и настроем. Так что шанс у него есть. Игрок должен воспользоваться возможностью попасть в состав по итогам работы в тренировочном лагере», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.
В мае Фокс перебрался в клуб из Нью-Йорка из «Каролины Харрикейнз».
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