Сидоренко: не хочу завершать карьеру, я не реализовался

Бывший главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал, что не хочет завершать карьеру тренера.



Не собираюсь ли завершать тренерскую карьеру? Да нет, конечно! У меня еще столько желания, энергии и сил! Считаю, еще не реализовался как тренер.



С федерацией хоккея после чемпионата мира не было никаких контактов. Встретили, рассчитали, поздравили, и все – до свидания. Сказали: «На телефоне». Я пару раз заходил еще в федерацию, но ничего конкретного мне там не сказали.



Думаю, это ненормальная ситуация, потому что надо уже сейчас работать. В прошлом году, когда я в августе приступил, сразу же всех ребят обзвонил, предсезонные турниры отсмотрел, следил за хоккеистами, обсуждал их с ребятами, планы составлял. Уже летом очень большая работа велась. Но у федерации, может быть, свои планы. Не могу ничего сказать.



Если снова предложат руководить сборной? Я еще весной сказал, что хотел бы продолжить работу с национальной командой. Никуда не дергался, ждал этого", — цитирует тренера Tribuna.com.