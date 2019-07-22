Сидоренко: не хочу завершать карьеру, я не реализовался

Бывший главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал, что не хочет завершать карьеру тренера.
Не собираюсь ли завершать тренерскую карьеру? Да нет, конечно! У меня еще столько желания, энергии и сил! Считаю, еще не реализовался как тренер.
С федерацией хоккея после чемпионата мира не было никаких контактов. Встретили, рассчитали, поздравили, и все – до свидания. Сказали: «На телефоне». Я пару раз заходил еще в федерацию, но ничего конкретного мне там не сказали.
Думаю, это ненормальная ситуация, потому что надо уже сейчас работать. В прошлом году, когда я в августе приступил, сразу же всех ребят обзвонил, предсезонные турниры отсмотрел, следил за хоккеистами, обсуждал их с ребятами, планы составлял. Уже летом очень большая работа велась. Но у федерации, может быть, свои планы. Не могу ничего сказать.
Если снова предложат руководить сборной? Я еще весной сказал, что хотел бы продолжить работу с национальной командой. Никуда не дергался, ждал этого", — цитирует тренера Tribuna.com.
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