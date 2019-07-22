Рыспаев снёс игрока «Сарыарки» силовым приёмом и повалил на лёд его партнёра

Защитник астанинского «Номада» Дамир Рыспаев подрался с хоккеистом «Сарыарки» во время контрольного матча в Караганде в рамках предсезонной подготовки. Сначала Рыспаев снёс одного соперника силовым приёмом, после чего повалил другого оппонента на лёд.

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Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге 23-летний защитник сыграл 25 матчей, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «-1» при 194 штрафных минутах. 8 августа 2016 года Рыспаев был бессрочно дисквалифицирован в КХЛ за устроенную массовую драку и грубые действия в товарищеской встрече с «Куньлунь Ред Стар». 20 сентября 2017 года совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги после ходатайства Межрегионального профсоюза игроков КХЛ разрешила Дамиру Рыспаеву выступать в соревнованиях под эгидой ФХР.