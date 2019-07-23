Пойл — о контракте Сиссонса на $ 20 млн: он выразил долгосрочную привязанность
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал подписание семилетнего контракта с нападающим Колтоном Сиссонсом на общую сумму в $ 20 млн.
«Колтон будет важной частью нашей команды в следующие семь сезонов, и мы счастливы, что он выразил долгосрочную привязанность организации и Нэшвиллу. Это беззаветный хоккеист, который играет универсально и может исполнять самые разные роли в нашей команде, в том числе в меньшинстве и большинстве. Его результаты в атаке растут с каждым годом, и он остаётся неотъемлемой частью нашей оборонительной системы в центре льда. Также Колтон является растущим лидером нашего клуба, что мы очень высоко ценим», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
- 23 июля 2019
-
23:56
-
23:12
-
22:46
-
22:10
-
21:37
-
21:27
-
21:06
-
20:42
-
20:14
-
19:59
-
19:40
-
19:14
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
17:44
-
17:35
-
17:22
-
17:10
-
16:59
-
16:36
-
16:30
-
15:55
-
15:26
-
15:18
-
15:15
-
14:44
-
14:29
-
13:45
-
13:27
-
13:10
-
12:50
-
12:26
-
12:20
-
12:17
Партнерский контент