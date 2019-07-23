Пойл — о контракте Сиссонса на $ 20 млн: он выразил долгосрочную привязанность

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал подписание семилетнего контракта с нападающим Колтоном Сиссонсом на общую сумму в $ 20 млн.



«Колтон будет важной частью нашей команды в следующие семь сезонов, и мы счастливы, что он выразил долгосрочную привязанность организации и Нэшвиллу. Это беззаветный хоккеист, который играет универсально и может исполнять самые разные роли в нашей команде, в том числе в меньшинстве и большинстве. Его результаты в атаке растут с каждым годом, и он остаётся неотъемлемой частью нашей оборонительной системы в центре льда. Также Колтон является растущим лидером нашего клуба, что мы очень высоко ценим», — цитирует функционера официальный сайт лиги.