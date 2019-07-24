«Спартак» снова может провести несколько домашних матчей на арене в Мытищах
«Спартак» может провести несколько домашних матчей на арене в Мытищах в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, заявил генеральный директор московского клуба Андрей Верёвко.
«В этом сезоне есть один-два матча, место которых ещё не до конца согласовано, мы рассматриваем разные варианты, в том числе и арену в Мытищах. К сожалению, все остальные арены в эти дни, скорее всего, будут заняты, но тем не менее мы ведём переговоры со всеми», — цитирует функционера ТАСС.
В минувшем сезоне «Спартак» из-за проведения массовых мероприятий на арене в «Парке Легенд» был вынужден провести два матча на «Арене-Мытищи». Красно-белые провели там встречи с рижским «Динамо» и финским «Йокеритом» и одержали победы.
«Спартак» проведёт два матча «регулярки» на «Арене Мытищи»
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