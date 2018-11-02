«Спартак» проведёт два матча «регулярки» на «Арене Мытищи»

«Спартак» в своём официальном «твиттере» подтвердил информацию о проведении двух матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 на «Арене Мытищи». Соперниками красно-белых в этих встречах станут рижское «Динамо» и «Йокерит».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

«В связи с проведением массовых мероприятий на арене в «Парке Легенд» в начале декабря и невозможностью организации в эти сроки хоккейных матчей принято решение о том, что домашние игры с рижским «Динамо» и «Йокеритом» «Спартак» проведёт на «Арене Мытищи».

По согласованию с КХЛ и финской стороной матч против «Йокерита» перенесён с 4 на 5 декабря. Таким образом, в Подмосковье красно-белые сыграют 3 и 5 декабря», — говорится в официальном сообщении клуба.