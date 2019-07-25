«Адмирал» — «Амур»: Лалонд и Васильев устроили первую драку межсезонья

В товарищеском матче между «Адмиралом» из Владивостока и хабаровским «Амуром» произошла первая драка нынешнего межсезонья. В концовке первого периода канадский защитник «моряков» Шон Лалонд сцепился с игроком обороны «тигров» Валерием Васильевым, хоккеисты получили по четыре минуты штрафного времени.

Посмотреть видео можно также в «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.



«Адмирал»:



Олкинуора (№ 45), Веремчук (№1);

Козловский (№ 7) – Лалонд (№ 8), Бакош (№ 83) – Юнг (№ 16) – Вихарев (№ 21);

Мищенко (№ 47) – Угольников (№ 13), Ломако (№ 22) – В. Стрельцов (№ 32) – А. Стрельцов (№ 23);

Дьяков(№ 44) – Бобряшов (№ 71), Дельнов (№ 9) – Мерескин (№ 25) – Сидляров (№ 72);

Островский (№ 77) – Калашников (№ 2), Коннов (№ 10) – Петров (№ 50) – Зайцев (№ 74); Кожевников (№ 17).



«Амур»:



Лангхамер (№ 94), Киселёв (№ 30);

Кондратьев (№ 63) – Васильев (№ 64), Файзуллин (№ 93) – Рассказов (№ 12) – Руденков (№ 46);

Шуленин (№ 54) – Корягин (№ 55), Вл. Ушенин (№ 71) – Вяч. Ушенин (№ 79) – Лазарев (№ 17);

Витасек (№ 20) – Йордан (№ 47); Горшков (№ 61) – Капитуров (№ 95) – Язьков (№ 18);

Журавлёв (№ 5) – Камалов (№ 88), Железков (№ 13) – Кузнецов (№ 84) – Болтанов (№ 77);

Игошев (№ 2) – Александров (№ 3), Кацуба (№ 91) – Голубев (№ 19) – Величкин (№ 37).