Охтамаа может перейти в московское «Динамо», ему предлагают контракт на 50 млн

Экс-защитник казанского «Ак Барса» Атте Охтамаа может перейти в московское «Динамо», информирует «Спорт Бизнес Online». По информации издания, хоккеист хочет играть в клубе Западной конференции, чтобы быть ближе к Финляндии, и может заключить контракт с «Динамо» с зарплатой 50 млн рублей в год.



В начале мая 2018 года финн покинул казанский клуб в связи с истечением срока действия контракта и продолжил карьеру в финском «Кярпяте». Сам Охтамаа объяснил уход из казанского клуба желанием больше времени проводить с семьёй.



В сезоне-2018/19 30-летний защитник набрал шесть (3+3) очков в 47 матчах регулярного сезона КХЛ, в 19 играх плей-офф на его счету шесть (1+5) баллов. Также Охтамаа был признан лучшим защитником финала Кубка Гагарина.