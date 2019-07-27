Карандин: даже в 90-е годы наш арбитраж не был таким запуганным

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о работе судейского корпуса в КХЛ.
«Честно скажу, даже в тяжелые девяностые годы арбитраж у нас не был таким невнятным и, я бы сказал, запуганным, как в прошедшем сезоне КХЛ. Арбитров замордовали непонятными трактовками правил, постоянными видеопросмотрами. Добрых лиц в полосатом свитере в прошедшем сезоне не увидел, а для меня это главный показатель работы нашего корпуса. Вспоминаю, как легендарный руководитель советского судейского корпуса Андрей Васильевич Старовойтов говорил молодым арбитрам: „Никогда не ищите удалений, они сами придут и вас найдут“. К сожалению, последний сезон КХЛ, особенно плей-офф, прошел под знаком этих поисков.
Я оптимист, всегда за позитив. Надеюсь, весной 2019 года наш судейский корпус все-таки нащупал дно и летом от него оттолкнётся», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.
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