Бойков назвал самую сложную вещь в работе хоккеиста, которую никто не осознаёт

Новичок московского «Динамо» Сергей Бойков, ранее выступавший в системе «Колорадо Эвеланш», ответил на вопросы болельщиков о трудностях в карьере хоккеиста, а также рассказал, где будет жить после переезда в новый клуб.



Самая сложная вещь в работе хоккеиста, которую никто не осознаёт? Постоянно быть вдалеке от дома. Это серьёзно, и это самое сложное, что может быть в жизни и в хоккее.



Где для меня сейчас дом? У меня два дома. Один в Хабаровске, потому что я оттуда родом, там живёт моя семья. А второй дом — в Канаде, там тоже семья. Моя жена должна приехать, как будет возможность, — она работает, не любит сидеть дома, так что переезда пока нет в планах», — приводит слова защитника «Динамо» официальный сайт московского клуба.

Бойков: ехал в Канаду, не зная английского. Через полгода уже спокойно говорил