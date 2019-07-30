Генменеджер «Бостона» — о селекции: закончили, но телефон продолжает звонить

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини подвёл итог селекционной работе.

«Подозреваю, что мы закончили, но никогда не говори никогда, потому что телефон продолжает звонить. Разговоры идут. До трофея нам не хватило одной победы, но, на мой взгляд, у нас по-прежнему очень хороший костяк. Я всегда говорю, что нам нужно использовать внутреннюю конкуренцию, чтобы новые игроки смогли выполнять новые функции. Мы потеряли нескольких хороших ребят, но мне хочется, чтобы другие увидели в этом возможность для себя.

Приобретение Ритчи? Он будет выходить на лёд в ситуациях, в которых он сможет добиваться успеха. Мы рассмотрели все метрики с точки зрения того, как он может нам помочь с контролем шайбы. Он способен играть у ворот и перехватывать шайбы. Ну и, конечно, он обладает солидными габаритами (193 см, 100 кг. — Прим. «Чемпионата») и броском», — цитирует Суини официальный сайт НХЛ.