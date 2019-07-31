Кожевников — о Гусеве: вспомните, сколько тот же «Вегас» положил Шипачёву

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал подписание контракта Никитой Гусевым с «Нью-Джерси Дэвилз», сравнив его с аналогичными соглашениями Ильи Ковальчука ($ 6,25 млн в год) и Вадима Шипачёва ($ 4,5 млн в год).
«Желание Гусева иметь более крупный контракт закономерно. Он один из лидеров сборной России и СКА последних лет, герой Олимпиады. У нас любят говорить, что Игры в Корее не тот уровень, чтобы сразу получать хорошие условия в НХЛ. Но ведь после них «Лос-Анджелес» подписал Илью Ковальчука с примерно теми же результатами в сборной и СКА на тот момент. Притом что Никита моложе Ильи. А вспомните, сколько тот же «Вегас» положил Вадиму Шипачёву, на которого, как очень быстро выяснилось, не так уж и рассчитывал. На этом фоне запросы Гусева ещё довольно скромные», — приводят слова Кожевникова «Известия».
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