Назаров: в 90-е годы Гусев не получил бы в НХЛ такой контракт

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о крупных контрактах, которые нынешним летом заключают россияне в НХЛ.
«С радостью слежу за тем, как российские мастера, начиная от Сергея Бобровского и завершая Андреем Василевским, едва ли не каждый летний день подписывают рекордные контракты, — начал Андрей Назаров. — Все-таки в наше игровое время, в девяностые годы, Северная Америка была настроена более жестко по отношению к европейским хоккеистам, в частности к российским голкиперам.
Сегодня ситуация другая, и это заслуга в том числе таких вратарей-пионеров в НХЛ, как Николай Хабибулин, Михаил Шталенков, Андрей Трефилов или Евгений Набоков. Со многими мне посчастливилось играть в одной команде — и в „Динамо“, и в „Сан-Хосе“, и в сборной России.
Бессмысленно обсуждать, была ли раньше трава зеленее, это разговор для ветеранов. Но тогда, скажем, Никита Гусев с листа не получил бы такой контракт, какой ему накануне выкатили в „Нью-Джерси“. Отличный старт», — цитирует тренера Russia-Hockey.
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