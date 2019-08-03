Назаров: в 90-е годы Гусев не получил бы в НХЛ такой контракт

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о крупных контрактах, которые нынешним летом заключают россияне в НХЛ.



«С радостью слежу за тем, как российские мастера, начиная от Сергея Бобровского и завершая Андреем Василевским, едва ли не каждый летний день подписывают рекордные контракты, — начал Андрей Назаров. — Все-таки в наше игровое время, в девяностые годы, Северная Америка была настроена более жестко по отношению к европейским хоккеистам, в частности к российским голкиперам.



Сегодня ситуация другая, и это заслуга в том числе таких вратарей-пионеров в НХЛ, как Николай Хабибулин, Михаил Шталенков, Андрей Трефилов или Евгений Набоков. Со многими мне посчастливилось играть в одной команде — и в „Динамо“, и в „Сан-Хосе“, и в сборной России.



Бессмысленно обсуждать, была ли раньше трава зеленее, это разговор для ветеранов. Но тогда, скажем, Никита Гусев с листа не получил бы такой контракт, какой ему накануне выкатили в „Нью-Джерси“. Отличный старт», — цитирует тренера Russia-Hockey.