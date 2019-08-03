Зубов — об Анисине: «Сочи» решил пойти дальше с другими ребятами

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов после матча с рижским «Динамо» (2:1 Б) оценил игру команды и рассказал, почему в команде не удалось закрепиться нападающему Михаилу Анисину.
«Игра получилась живенькой. Был тревожный момент во втором периоде, когда играли втроём против пяти соперников. Третий период понравился больше всего. В целом для первой игры неплохо.
Анисин? Шансы были у всех игроков. У Миши было неплохое желание, он хорошо отработал. Мы решили пойти дальше с другими ребятами», — сказал Зубов на пресс-конференции после матча.
Анисин заключил с сочинцами пробное соглашение 12 июля, после чего находился на просмотре в команде. Продолжать сотрудничество с 31-летним хоккеистом клуб не стал.
Анисин уже выступал в составе сочинцев в сезонах-2014/15 и 2015/16. В общей сложности он провёл за клуб 96 матчей, в которых набрал 51 (24+27) очко. В КХЛ на счету Михаила 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнёрам.
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