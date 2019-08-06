Шумаков — об уходе из ЦСКА: все же понимают, какой Игорь Никитин человек

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков объяснил решение расторгнуть контракт с ЦСКА по собственной инициативе летом 2018 года.

«Было нарушение режима. Но не в плане алкоголя. Я шумел в номере после отбоя? Что-то типа того.

В принципе – играть давали, звено хорошее было. Может, та атмосфера, которая была в в клубе, лично мне просто не подошла. Ещё во время финала с Казанью мне позвонили и сказали, что со мной расторгнут контракт. Я сказал: «Ну ладно, хорошо». Проходит какое-то время, и мне говорят, что я, оказывается, нужен. Непонятно, то ли нужен, то ли нет. Финал же идёт. Как тут спокойно воспринимать? Но потом смирился. Уже начал варианты искать, что дальше делать. А летом сказали в клубе, что погорячились: «Давай всё переиграем. Мы посовещались – ты нам нужен».

Конечно, я уже не хотел оставаться. Все же понимают, какой Игорь Никитин человек. Один прокол в плане игры, и можно надолго сесть и закончить сезон на лавке. Деньги были не на первом месте, главное – играть. Деньги и деньги», — цитирует Шумакова «Спорт-экспресс».