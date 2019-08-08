КХЛ — о проблемах «Куньлуня»: клуб обратился в консульство РФ в последний момент

Континентальная хоккейная лига прокомментировала тот факт, что китайский «Куньлунь Ред Стар» не сможет принять участие в Кубке губернатора Челябинской области из-за проблем с визами. Кубок губернатора Челябинской области продлится с 10 по 13 августа. В турнире примут участие «Трактор», «Металлург» «Северсталь» и общая сборная турнира.



«Ситуация связана с тем, что клуб «Куньлунь Ред Стар» обратился в последний момент в консульство РФ в Пекине.



Лига оказала полное содействие в решении данного вопроса с привлечением соответствующих департаментов Министерства иностранных дел РФ и Министерства внутренних дел РФ», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

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