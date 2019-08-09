«Трактор» поднимет под своды арены самый большой хоккейный свитер в России

Самый большой хоккейный свитер в России будет поднят под своды арены челябинского «Трактора», сообщается на официальном сайте клуба.

Церемония пройдёт 25 сентября 2019 года на матче «Трактор» — «Ак Барс». На свитере будут размещены фамилии владельцев всех полных абонементов.

«В течение всего сезона-2019/20 свитер будет вдохновлять хоккеистов идти вперёд и бороться за победу, радовать своих болельщиков. Эта акция займёт своё место в клубной истории, а сам свитер замерят представители Книги рекордов России. Текущий рекорд держит екатеринбургский „Автомобилист“ — соседи по Уралу сшили майку размером 7,14 метра на 3,76 метра.

Помимо этого, первая тысяча болельщиков получит по хоккейному джерси. Реализовать задумку с приятными подарками и самым большим свитером на арене помогли партнёры «Трактора» – компания «Чебаркульская птица». Увидеть огромную хоккейную майку своими глазами в фойе арены можно будет уже 23 сентября, перед игрой с «Нефтехимиком»", — сказано в официальном заявлении.