Экс-форвард «Трактора» Губарев продолжит карьеру во второй лиге Словакии

Выступавший на протяжении пяти последних сезонов за «Трактор» Данил Губарев продолжит карьеру во второй словацкой лиге. Российский нападающий подписал контракт с «Левице», информирует официальный сайт клуба.

«Львы» из 37-тысячного Левице по итогам прошлого сезона поднялись из третьего эшелона во второй, где на данный момент заявлено 13 команд. Губарев стал четвёртым игроком в клубе на действующем контракте.

13 января 2019 года Данил стал автором уникального достижения. Безголевая серия форварда в КХЛ достигла 100 матчей. 15 января в игре со «Слованом» Данил прервал неудачную серию, забросив единственную шайбу в минувшем сезоне. Последний гол в исполнении 27-летнего хоккеиста был датирован 3 февраля 2016 года.

Всего за карьеру в КХЛ воспитанник магнитогорского хоккея провёл 213 матчей, в которых отметился 22 (8+14) очками.