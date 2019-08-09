Экс-форвард «Трактора» Губарев продолжит карьеру во второй лиге Словакии

Выступавший на протяжении пяти последних сезонов за «Трактор» Данил Губарев продолжит карьеру во второй словацкой лиге. Российский нападающий подписал контракт с «Левице», информирует официальный сайт клуба.
«Львы» из 37-тысячного Левице по итогам прошлого сезона поднялись из третьего эшелона во второй, где на данный момент заявлено 13 команд. Губарев стал четвёртым игроком в клубе на действующем контракте.
13 января 2019 года Данил стал автором уникального достижения. Безголевая серия форварда в КХЛ достигла 100 матчей. 15 января в игре со «Слованом» Данил прервал неудачную серию, забросив единственную шайбу в минувшем сезоне. Последний гол в исполнении 27-летнего хоккеиста был датирован 3 февраля 2016 года.
Всего за карьеру в КХЛ воспитанник магнитогорского хоккея провёл 213 матчей, в которых отметился 22 (8+14) очками.
- 9 августа 2019
-
11:39
-
11:25
-
11:09
-
10:50
-
10:39
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:04
-
08:45
-
08:20
-
08:06
- 8 августа 2019
-
23:56
-
23:33
-
23:02
-
22:38
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:03
-
21:48
-
21:27
-
21:23
-
20:58
-
20:46
-
20:16
-
20:03
-
19:55
-
19:36
-
19:06
-
19:02
-
18:58
-
18:37
-
18:21