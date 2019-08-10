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«Салават» обыграл «Нефтехимик», у Амирова — гол и решающий буллит

«Салават» обыграл «Нефтехимик», у Амирова — гол и решающий буллит
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2 Б. «Нефтехимик» проиграл все четыре матча на турнире, у «Салавата» одна победа в трёх проведённых матчах.

Счёт был открыт на пятой минуте — удачный бросок записал на свой счёт нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. На старте второго периода 17-летний форвард «Салавата» Родион Амиров восстановил равновесие на табло. Оставшееся основное время прошло без голов, в овертайме зрители также не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Салавата», решающий бросок реализовал Амиров.

Кубок президента Республики Казахстан
10 августа 2019, суббота. 10:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 2
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Шафигуллин (Хисамутдинов) – 04:07 (5x5), 1:1 – Амиров (Сошников, Бурмистров) – 20:33 (4x3), 1:2 – Бурмистров – 65:00 ( ПБ)

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