Разин: Галимов уже тренируется с «Северсталью», завтра может сыграть

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2) на Кубке губернатора Челябинской области.



«Игра понравилась, добавляли с каждым периодом. Задача — набрать форму к 2 сентября. Нормальный календарь, какая разница, с кем играть.



Одна из основных задач — найти сочетания, которые заиграют к началу чемпионата. Молодые игроки молодцы, создавали моменты. Продолжаем работать. Галимов уже приехал, тренируется с нами, возможно, завтра сыграет», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Счёт был открыт на 30-й минуте — назначенный буллит реализовал нападающий «Металлурга» Роман Любимов. Через шесть с половиной минут форвард магнитогорского клуба Сергей Мозякин упрочил преимущество «лисов». На 45-й минуте нападающий Даниил Вовченко сократил отставание «Северстали», однако сравнять счёт череповецкий клуб не сумел.

«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске