Разин: Галимов уже тренируется с «Северсталью», завтра может сыграть

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2) на Кубке губернатора Челябинской области.
«Игра понравилась, добавляли с каждым периодом. Задача — набрать форму к 2 сентября. Нормальный календарь, какая разница, с кем играть.
Одна из основных задач — найти сочетания, которые заиграют к началу чемпионата. Молодые игроки молодцы, создавали моменты. Продолжаем работать. Галимов уже приехал, тренируется с нами, возможно, завтра сыграет», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Счёт был открыт на 30-й минуте — назначенный буллит реализовал нападающий «Металлурга» Роман Любимов. Через шесть с половиной минут форвард магнитогорского клуба Сергей Мозякин упрочил преимущество «лисов». На 45-й минуте нападающий Даниил Вовченко сократил отставание «Северстали», однако сравнять счёт череповецкий клуб не сумел.
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