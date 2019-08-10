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Стал известен состав сборной Кубка губернатора на матч с «Трактором»

Стал известен состав сборной Кубка губернатора на матч с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен состав сборной Кубка губернатора Челябинской области на матч с «Трактором», сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Напомним, игра состоится сегодня, 10 августа, начало встречи — в 15:00 мск.

Сборная Кубка губернатора:

Носов (Шостак);
Алексеев — Шепелев, Бабенко — Тридчиков — Пеньковский;
Мегалинский — Маслов, Грачёв — Алексеев — Захарчук;
Лавриненко — Микулович, Гришаков — Мансуров — Зиновьев;
Бабинцев — Антипин, Господынько — Пятин — Рожков.

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