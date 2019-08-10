Стал известен состав сборной Кубка губернатора на матч с «Трактором»

Стал известен состав сборной Кубка губернатора Челябинской области на матч с «Трактором», сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Напомним, игра состоится сегодня, 10 августа, начало встречи — в 15:00 мск.



Сборная Кубка губернатора:



Носов (Шостак);

Алексеев — Шепелев, Бабенко — Тридчиков — Пеньковский;

Мегалинский — Маслов, Грачёв — Алексеев — Захарчук;

Лавриненко — Микулович, Гришаков — Мансуров — Зиновьев;

Бабинцев — Антипин, Господынько — Пятин — Рожков.



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