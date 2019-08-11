Московское «Динамо» победило «Торпедо» и выиграло турнир в Нижнем Новгороде

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» со счётом 2:1 в финале Кубка губернатора Нижегородской области. Ранее в матче за третье место минское «Динамо» проиграло «Хумо» со счётом 1:5.



Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт уже на 6-й минуте после того, как точным броском отметился Иван Муранов. Во втором игровом отрезке преимущество «бело-голубых» укрепил Андрей Алексеев. В концовке Павел Варфоломеев отыграл один гол, но на большее хозяев не хватило.



«Динамо» одержало на турнире четыре победы в четырёх матчах. Ранее подопечные Крикунова провели на групповой стадии игры с «Торпедо» (3:2), минским «Динамо» (4:1) и «Хумо» (4:1). Торпедовцы проиграли на домашнем турнире три матча из четырёх, но заняли второе место.