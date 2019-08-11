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Московское «Динамо» победило «Торпедо» и выиграло турнир в Нижнем Новгороде

Московское «Динамо» победило «Торпедо» и выиграло турнир в Нижнем Новгороде
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» со счётом 2:1 в финале Кубка губернатора Нижегородской области. Ранее в матче за третье место минское «Динамо» проиграло «Хумо» со счётом 1:5.

Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт уже на 6-й минуте после того, как точным броском отметился Иван Муранов. Во втором игровом отрезке преимущество «бело-голубых» укрепил Андрей Алексеев. В концовке Павел Варфоломеев отыграл один гол, но на большее хозяев не хватило.

«Динамо» одержало на турнире четыре победы в четырёх матчах. Ранее подопечные Крикунова провели на групповой стадии игры с «Торпедо» (3:2), минским «Динамо» (4:1) и «Хумо» (4:1). Торпедовцы проиграли на домашнем турнире три матча из четырёх, но заняли второе место.

Кубок губернатора Нижегородской области
11 августа 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Муранов (Зайцев, Афиногенов) – 05:38 (5x5), 2:0 – Алексеев (Брюквин) – 29:53 (5x5), 2:1 – Варфоломеев (Аляев) – 56:39 (5x5)
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