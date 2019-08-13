Любительский хоккей в Северной Америке: игрок сломал клюшку об голову соперника

В матче одной из североамериканских любительских хоккейных лиг состоялся необычный инцидент. В одном из эпизодов два хоккеиста устроили стычку между собой, завершившуюся жестоким моментом: один из хоккеистов ударил оппонента рубящим ударом клюшкой по голове, после чего клюшка сломалась на две части.



Команды, принимавшие участие в матче, неизвестны, как и имена конфликтовавших хоккеистов. Видео появилось в «твиттере» Spittin' Chiclets, в последнее время получившего серьёзную известность в России. Там часто появляются интервью североамериканских игроков, жёстко критикующих быт в России и Континентальную хоккейную лигу.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».



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