Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Любительский хоккей в Северной Америке: игрок сломал клюшку об голову соперника

Любительский хоккей в Северной Америке: игрок сломал клюшку об голову соперника
Хоккей / Прочие 0

В матче одной из североамериканских любительских хоккейных лиг состоялся необычный инцидент. В одном из эпизодов два хоккеиста устроили стычку между собой, завершившуюся жестоким моментом: один из хоккеистов ударил оппонента рубящим ударом клюшкой по голове, после чего клюшка сломалась на две части.

Команды, принимавшие участие в матче, неизвестны, как и имена конфликтовавших хоккеистов. Видео появилось в «твиттере» Spittin' Chiclets, в последнее время получившего серьёзную известность в России. Там часто появляются интервью североамериканских игроков, жёстко критикующих быт в России и Континентальную хоккейную лигу.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

И снова грязь. Тальбо вспомнил водку и «плохого мужика» Квартальнова
Как же бедные легионеры всё это терпят?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент