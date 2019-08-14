Чесалин прошёл просмотр в «Сибири» и подписал полноценный контракт
Российский нападающий Евгений Чесалин прошёл просмотр в «Сибири» и подписал полноценный контракт, информирует официальный сайт новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Чесалин является воспитанником подольского «Витязя», в Континентальной хоккейной лиге дебютировал три сезона назад в «Автомобилисте». За екатеринбургский коллектив нападающий провёл 147 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 50 очков (25+25) при показателе полезности "+10", отыграв также 14 матчей в Кубке Гагарина и заработав в плей-офф 2 (1+1) очка.
В прошедшем сезоне Чесалин отыграл в регулярке 35 игр, записав в актив 10 (5+5) баллов при показателе полезности "+14" и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард забил один гол в восьми встречах.
«Сибирь» подписала просмотровый контракт с Чесалиным
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