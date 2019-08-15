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Пайгин: шли с папой на секцию бокса, а попали в хоккей

Пайгин: шли с папой на секцию бокса, а попали в хоккей
Хоккей / КХЛ 0

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Зият Пайгин рассказал, как проходит адаптация в команде.

«В плане адаптации все отлично. В «Нефтехимике», много старых знакомых, с кем приходилось играть раньше, приобрел новых знакомых. Условия для тренировок и игр великолепные. Коллектив хороший. Так что все устраивает.

Как и другие команды готовимся к предстоящему чемпионату. Позади уже больше месяца работы: финский этап сборов, турнир в Нур-Султане. Сейчас проходят двухразовые тренировки. В самом тренировочном процессе, прежде всего в плане физической подготовки, увидел много новых, интересных упражнений.

Как начал заниматься хоккеем? Мы с папой шли на бокс, а ему по дороге друг попался. Он сказал ему, отведи сына на хоккей. И он отвел меня на хоккей. Правда, еще рассматривался баскетбол, потому что папа им занимался, хоть и на любительском уровне», — цитирует Пайгина официальный сайт клуба.

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