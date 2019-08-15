Пайгин: шли с папой на секцию бокса, а попали в хоккей

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Зият Пайгин рассказал, как проходит адаптация в команде.
«В плане адаптации все отлично. В «Нефтехимике», много старых знакомых, с кем приходилось играть раньше, приобрел новых знакомых. Условия для тренировок и игр великолепные. Коллектив хороший. Так что все устраивает.
Как и другие команды готовимся к предстоящему чемпионату. Позади уже больше месяца работы: финский этап сборов, турнир в Нур-Султане. Сейчас проходят двухразовые тренировки. В самом тренировочном процессе, прежде всего в плане физической подготовки, увидел много новых, интересных упражнений.
Как начал заниматься хоккеем? Мы с папой шли на бокс, а ему по дороге друг попался. Он сказал ему, отведи сына на хоккей. И он отвел меня на хоккей. Правда, еще рассматривался баскетбол, потому что папа им занимался, хоть и на любительском уровне», — цитирует Пайгина официальный сайт клуба.
- 15 августа 2019
-
21:01
-
20:53
-
20:40
-
20:24
-
20:13
-
20:11
-
19:54
-
19:45
-
19:19
-
18:47
-
18:25
-
18:00
-
17:48
-
17:35
-
17:29
-
17:21
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
17:03
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:35
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:37
-
15:16
-
14:49
-
14:28
-
14:06
-
13:56
-
13:20