Пайгин: шли с папой на секцию бокса, а попали в хоккей

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Зият Пайгин рассказал, как проходит адаптация в команде.



«В плане адаптации все отлично. В «Нефтехимике», много старых знакомых, с кем приходилось играть раньше, приобрел новых знакомых. Условия для тренировок и игр великолепные. Коллектив хороший. Так что все устраивает.



Как и другие команды готовимся к предстоящему чемпионату. Позади уже больше месяца работы: финский этап сборов, турнир в Нур-Султане. Сейчас проходят двухразовые тренировки. В самом тренировочном процессе, прежде всего в плане физической подготовки, увидел много новых, интересных упражнений.



Как начал заниматься хоккеем? Мы с папой шли на бокс, а ему по дороге друг попался. Он сказал ему, отведи сына на хоккей. И он отвел меня на хоккей. Правда, еще рассматривался баскетбол, потому что папа им занимался, хоть и на любительском уровне», — цитирует Пайгина официальный сайт клуба.