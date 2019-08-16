Ахо: подписал предложение «Монреаля», но рад, что остался в «Каролине»

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал решение остаться в команде, несмотря на то что подписал контрактное предложение с «Монреаль Канадиенс», когда находился в статусе ограниченно свободного агента.
«Принять такое решение было очень сложно. У меня было меньше одного дня, чтобы всё обдумать. Мне показалось, что надо поступить именно так. Сейчас, оглядываясь назад, я всем доволен. Всё получилось. Я подписал контрактное предложение «Монреаля» и благодарен этому клубу за то, что они вышли на меня с ним. Но я очень рад, что остался в «Каролине».
«Каролина» открывает новый сезон домашним матчем с «Монреалем»? Это фишка для прессы. Я даже не думаю об этом. С моей точки зрения, в этой ситуации намного меньше драматизма, чем того хотелось бы журналистам», – цитирует Ахо официальный сайт НХЛ.
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