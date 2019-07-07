«Каролина» повторила оффер-шит «Монреаля» по Ахо и сохранила игрока

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» повторил оффер-шит «Монреаль Канадиенс», который канадская команда сделала нападающему Себастьяну Ахо. Об этом сообщает пресс-служба «ураганов» в «Твиттере».



1 июля «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Если бы «Каролина» не повторила предложение, финн бы перешёл в «Монреаль».



В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.



Ранее агент Ахо сообщил, что его клиент хочет перейти в «Монреаль Канадиенс».

«Монреаль» бьёт по слабому месту «Каролины». Первый оффер-шит в НХЛ за 6 лет Себастьян Ахо принял предложение «Канадиенс». В «Харрикейнз» усиленно намекают, что повторят условия.