Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву. Российский форвард выставит трофей на «ВТБ-Арене» — месте проведения домашних матчей московского «Динамо».



23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых — ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. «Блюзмены» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.



В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70.

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