Иван Барбашёв может покинуть «Сент-Луис» и вернуться в Россию

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв может покинуть американскую команду, сообщил агент форварда Дэн Мильштейн.



«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Ивану Барбашёву. И в настоящий момент игрок рассматривает все варианты продолжения карьеры по обе стороны океана», — приводит слова Мильштейна РИА «Новости».



23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В регулярном чемпионате—2018/19 форвард набрал 26 (14+12) баллов, в победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. «Блюзмены» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.