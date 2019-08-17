Лайне — критикам: забивать голы сложно. Любой может надеть коньки и попробовать

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, прокомментировал свою игру в минувшем сезоне НХЛ.
«Я не так часто забивал в минувшем чемпионате. Любой может надеть коньки и попробовать. Забивать голы сложно, и у большинства это вообще не получится. Я забросил 110 шайб за три сезона. Впереди меня всего несколько человек. Я показал, на что способен, добился, чего хотел, и даже больше. У меня нет чувства неуверенности. Контракт должен быть заключен быстро. Но всему свое время. Я никуда не тороплюсь», — цитирует Лайне официальный сайт НХЛ.
В 82 играх минувшего регулярного чемпионата Лайне записал на свой счёт 50 (30+20) очков. Это его худший результат за три года в НХЛ как по заброшенным шайбам, так и по набранным очкам.
- 17 августа 2019
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