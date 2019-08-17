Лайне: никогда не знаешь, где будешь играть в следующем году. Я готов ко всему

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, прокомментировал ход переговоров о новом контракте.



«Ничего плохого о «Виннипеге» сказать не могу. До сих пор всё было хорошо, но никогда не знаешь, что произойдёт. Это же бизнес. Никогда не знаешь, где будешь играть в следующем сезоне, поэтому я готов ко всему. Летом много тренировался, особенно уделял внимание тому, чтобы стать быстрее на льду. Посмотрим, как это сработает. Пока что остаюсь в Европе, потому что у меня нет контракта. Стресса нет, я вообще не волнуюсь по этому поводу. Знаю, если буду выполнять работу так же хорошо, как и предыдущие три года, то где-нибудь играть в следующем сезоне точно буду. Так что не задумываюсь об этом слишком много», — приводит слова Лайне Sportsnet.