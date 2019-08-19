Брат Ивана Барбашёва перешёл в систему СКА

Нападающий Сергей Барбашёв продолжит карьеру в составе «СКА-Невы», информирует пресс-служба питерского клуба в «Твиттере».
Предыдущий сезон 27-летний форвард провёл в новокузнецком «Металлурге». Он провёл 36 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, отметившись 16 результативными бросками и 19 голевыми передачами при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету Барбашёва четыре игры, в которых ему не удалось набрать очков. Начинал минувший сезон Сергей в составе «Сибири» и набрал один балл в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ. Ранее Барбашёв-старший защищал цвета ЦСКА и «Адмирала».
Сергей является старшим братом нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, который по итогам прошлого сезона стал обладателем Кубка Стэнли.
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