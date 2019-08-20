Форвард «Торонто» Марнер готов перейти в «Цюрих»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер готов перейти в швейцарский «Цюрих», сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Рик Даливаль. По имеющейся информации, представители хоккеиста уже связались с клубом.
Напомним, Марнер находится в статусе неограниченно свободного агента и пока не может договориться с «Торонто» о новом контракте. Ранее стало известно, что форвард хочет подписать «контракт-мост» на три года и $ 30 млн.
В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.
В июне в НХЛ случился первый оффер-шит за шесть сезонов. «Монреаль Канадиенс» сделал его форварду Себастьяну Ахо. «Каролина Харрикейнз» повторила предложение на следующий день.
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