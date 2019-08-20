Форвард «Торонто» Марнер готов перейти в «Цюрих»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер готов перейти в швейцарский «Цюрих», сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Рик Даливаль. По имеющейся информации, представители хоккеиста уже связались с клубом.



Напомним, Марнер находится в статусе неограниченно свободного агента и пока не может договориться с «Торонто» о новом контракте. Ранее стало известно, что форвард хочет подписать «контракт-мост» на три года и $ 30 млн.



В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.



В июне в НХЛ случился первый оффер-шит за шесть сезонов. «Монреаль Канадиенс» сделал его форварду Себастьяну Ахо. «Каролина Харрикейнз» повторила предложение на следующий день.

Это вам не скромный Кучеров. Звезда «Торонто» хочет много денег Митч Марнер бьётся за каждый цент.