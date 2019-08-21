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«Сибирь» подтвердила заключение контракта с 34-летним Пигановичем

«Сибирь» подтвердила заключение контракта с 34-летним Пигановичем
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» на своём официальном сайте подтвердила заключение контракта с российским защитником Олегом Пигановичем. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее пресс-служба новосибирцев в видеоролике намекала на возвращение защитника в команду.

19 августа стало известно, что один из ключевых защитников новосибирцев Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела. Таким образом, за две недели до старта сезона «Сибирь» потеряла одного из ведущих защитников.

Пиганович выступал за «Сибирь» в прошлом сезоне. 34-летний защитник забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач в 35 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-6» и набрав 47 штрафных минут.

«Сибирь» намекнула на возвращение Олега Пигановича
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