Ларак: Брассар заключит контракт с «Эдмонтоном»
Бывший игрок Национальной хоккейной лиги Жорж Ларак заявил, что канадский нападающий Дерик Брассар продолжит карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».
«В Эдмонтоне я слышал, что Брассар заключит однолетний контракт с „Ойлерз“», — написал Ларак в "Твиттере".
В минувшем сезоне 31-летний нападающий играл за «Колорадо Эвеланш». В 20 матчах регулярного чемпионата Дерик забросил четыре шайбы и сделал ни одной результативной передачи. В девяти играх плей-офф Брассар отметился одной голевой передачей.
Канадский форвард был выбран на драфте 2006 года «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде по общим шестым номером. В составе сборной Канады выиграл чемпионат мира 2016 года. В феврале 2018 года принял участие в трёхстороннем обмене.
Брассара обменяли в «Питтсбург» в трехстороннем трейде с «Вегасом»
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