Колин Уайт договорился о контракте с «Оттавой» на $ 28,5 млн
Нападающий Колин Уайт подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. 22-летний американский форвард поставил подпись под контрактом сроком на шесть лет, годовая зарплата Уайта составит $ 4,75 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 71 матче, записав на свой счёт 41 (14+27) балл при показателе полезности "-24" и 24 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 16 минут за матч.
Напомним, в сезоне-2018/19 «Оттава» вновь не сумела попасть в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв последнее место в Восточной конференции.
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