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«Миннесота» подписала новый контракт с Эрикссоном на $ 2,975 млн

«Миннесота» подписала новый контракт с Эрикссоном на $ 2,975 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» заключил новое соглашение с нападающим Йоэлем Эрикссоном, информирует официальный сайт американской команды. 22-летний шведский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, в первый год зарплата составит $ 1,45 млн, во второй — 1,525 млн.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 нападающий принял участие в 58 встречах, записав на свой счёт 14 (7+7) баллов при показателе полезности "-7" и 20 минутах штрафного времени. В среднем Эрикссон проводил на площадке около 13 с половиной минут за матч.

Напомним, сегодня новым генеральным менеджером «Миннесоты» назначен Билл Герин, выигравший два Кубка Стэнли в качестве игрока и два — в качестве функционера.

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