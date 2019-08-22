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Дмитрий Яшкин подписал контракт с московским «Динамо»

Дмитрий Яшкин подписал контракт с московским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейные клубы «Динамо» (Москва) и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого права на нападающего Дмитрия Яшкина перешли столичному клубу, а сибиряки получили денежную компенсацию, сообщает пресс-служба бело-голубых. 26-летний чешский крайний нападающий русского происхождения заключил контракт с «Динамо» сроком на один год.

Дмитрий Яшкин родился 23 марта 1993 года в Омске. Воспитанник чешского хоккейного клуба «Всетин». На драфте НХЛ 2011 года выбран во втором раунде под общим 41-м номером клубом «Сент-Луис Блюз».

В минувшем сезоне выступал в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который провёл 37 матчей, набрав 8 очков (2+6). Ранее в Национальной хоккейной лиге форвард провёл шесть сезонов, выступая за «Сент-Луис Блюз». Всего в НХЛ на счету Дмитрия 314 проведённых матчей и 73 набранных очка (29+44).

Яшкин регулярно привлекается к игре за национальную сборную Чехии — он выступал за юниорскую и молодёжную сборные, а с главной командой принимал участие в двух чемпионатах мира и Кубке мира.

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