Первый номер драфта НХЛ – внимание, популярность, интервью, рейтинги, скауты. Звание первого номера останется ϲ хоккеистом на протяжении всей жизни – даже если она будет недолговечной или бездомной.
Первые номера драфта КХЛ – «это круто, ну, не так, конечно. Пока не так». В принципе, фраза Михаила Пашнина, сказанная им в 2009 году, подойдёт не только к драфту КХЛ, но и ко всей лиге. Но если у КХЛ впереди долгий, большой путь, то драфт в России оказался похожим на кукурузную лихорадку времен Хрущёва — переняли, но зачем, для чего и как использовать, не разобрались. Офисы, защиты, Макдэвид в «Медвешчаке», недоумение ФХР, ярмарка юниоров – в 2017 году было принято решение об отмене драфта. Карьеры у хоккеистов, выбранных первыми, складываются по-разному: кто-то уже стал звездой и выиграл Кубок Гагарина, а кто-то до КХЛ в силу разных причин так и не добрался.
2009 г. Михаил Пашнин (1989 г.р) («Мечел»)
Выбран: «ЦСКА»
Сейчас: «Салават Юлаев»
Перед драфтом: Михаил рос и развивался не по годам и уже в 16 лет выступал за «Мечел» во второй лиге (сейчас – ВХЛ). Более того, юного защитника прямиком из «Мечела» Вячеслав Быков вызывал во взрослую сборную России. Генеральный менеджер «армейцев» Сергей Немчинов перед драфтом провел колоссальную работу, чтобы заполучить Михаила, пожертвовав тремя выборами в трёх раундах, отдав их минскому «Динамо». Пашнин в НХЛ не собирался и радовался, что вот-вот сыграет в КХЛ. Офис «Газпром экспорта», фамилия на проекторе в таблице EXСEL – ο чем еще можно мечтать?
После драфта: Немчинов не подвёл – Пашнину доверяли, он играл почти во всех матчах, попутно зацепив в 2011 году Кубок Харламова в «Красной Армии». Другое дело, что ЦСКА тогда был клубом-середняком без «Роснефти» и претензий на Кубок Гагарина, и в 2012 году Михаил перешёл в ярославский «Локомотив», где провёл пять лет и добрался до бронзовых медалей. Вернулся в богатый ЦСКА и собрал недостающие награды – сначала серебро, а затем и Кубок Гагарина. Со следующего сезона – игрок «Салавата Юлаева» и соперник Григория Панина по штрафным минутам. Мощный защитник, ярко выраженный домосед, замечательная карьера на уровне КХЛ. В данном случае драфт действительно помог, ведь Михаила не видели в составе даже в местном «Тракторе», а в ЦСКА в него верили, давали играть и прогрессировать.
2010 г. Дмитрий Яшкин (1993 г.) («Славия»)
Выбран: «Сибирь»
Сейчас: без клуба (последний – «Вашингтон Кэпиталз»)
Перед драфтом: сын российского хоккеиста новосибирского воспитанника Алексея Яшкина, в середине 90-х переехавший в Чехию, где и остался со своей семьей. По юниорам во «Всетине» и «Славии» Дмитрий рвал и метал и уже в 17 лет дебютировал в чешской Экстралиге. Вообще, в рейтингах скаутского бюро КХЛ лидером был Максим Шалунов, но выигравшая драфт-лотерею «Сибирь» запутала всех.
После драфта: непонятно, на что рассчитывали в «Сибири» — новосибирцы не контактировали ни ϲ Дмитрием, ни ϲ его отцом. Узнал Яшкин ο первом номере, зайдя на сайт КХЛ после звонка папы. «Хотелось бы поиграть в КХЛ» — вот что сказал Дмитрий от удивления после увиденного. Яшкин после фурора на юниорском уровне справедливо рассчитывал на НХЛ, где в итоге и оказался, и ο «Сибири» не вспоминал. Однако на данный момент желание оказаться в КХЛ более чем осязаемо – после шести неоднозначных сезонов в НХЛ в «Сент-Луисе» и «Вашингтоне» Дмитрий без контракта, и, по слухам, им интересовался «Авангард». Надо признать, этот драфт спустя годы выглядит несколько забавным – вслед за Яшкиным в «Кузню» «ушел» ныне защитник «Нью-Джерси» Ватанен, затем «Амур» выбрал Дмитрия Исмагилова, провалившегося даже на уровне ВХЛ, а Максим Шалунов стал лишь 15-м.
2011 г. Антон Слепышев (1994 г.р) («Дизель»)
Кем выбран: «Металлург Нк»
Сейчас: ЦСКА
Перед драфтом: Слепышев был ни много, ни мало нападающим фарм-клуба пензенского «Дизеля» ϲ незатейливым названием «Дизель-2», игравшего в третьей лиге (аналог ВХЛ-Б). Оттуда его вызвали в юниорскую сборную России на ЮЧМ-2011, где Слепышев стал четвётым бомбардиром среди нападающих после Кучерова, Григоренко и Якупова, набрав четыре очка. Сам Антон мечтал играть в основном составе «Дизеля» и ο КХЛ даже не задумывался, так как до драфта никаких переговоров ϲ ним не вели.
После драфта: мечтам Слепышева не суждено было сбыться – Леонид Вайсфельд хотел видеть юного нападающего в «Кузне» сразу со следующего сезона. Дальше переход в «Салават Юлаев», «Эдмонтон» (Холл, Макдэвид, Драйзайтль, Якупов), возвращение в Россию – ЦСКА и Кубок Гагарина, сборная России (пока только Евротур) и долгая карьера впереди. Яркий пример, когда драфт помог перспективному юниору не затеряться в глубинах ВХЛ и пробиться на высокий уровень.
2012 г. Денис Александров (1995 г.р) («Крылья Советов»)
Кем выбран: СКА
Сейчас: «Сочи»
Перед драфтом: «Крылья Советов-1995» здорово пошумели в сезоне-2011/12, выиграв открытый чемпионат Москвы и московскую юниорскую лигу. Александров как ведущий защитник, вызывался не только в сборную города, но и в сборную России, где стал победителем юниорского Кубка Вызова. Первый пик числился за «Сибирью», но одного Яшкина было вполне достаточно, а на тот момент новосибирцы нуждались в защитнике Франссоне, правами на которого владели СКА. Фастовский по факту остался ни ϲ чем – Франссон в «Сибирь» не перешел, а питерцы стали обладателями первого пика.
Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.
После драфта: во время драфта Александров волновался и смущался перед журналистами, хотя и признался, что рассчитывал на выбор в первом раунде. Естественно, был счастлив (мама, звоня по телефону, чуть не прослезилась) и настраивался пробиваться в СКА. Увы: за шесть лет Денис так и не получил шанса в основе питерцев, играя в МХЛ и ВХЛ. В 2018 году случился прорыв – в «СКА-Неве» Александров был одним из лидеров, добрался ϲ командой до финала Кубка Петрова, и наконец-то сменил клуб. В «Сочи» Денис закрепился и стал игроком основного состава.
2013 г. Дмитрий Осипов (1996 г.р) («Русь»)
Кем выбран: «Амур»
Где сейчас: «Рокфорд» (АХЛ)
Перед драфтом: мощный и жесткий защитник уже перед драфтом пользовался спросом, ϲ ним вели переговоры СКА и «Салават Юлаев», куда и рассчитывал попасть юный игрок. После традиционного матча юниоров за день до церемонии Дмитрий светился от радости и говорил, что мечтал попасть на данное мероприятие.
После драфта: мечты – это хорошо, особенно когда тебя выбирают первым, да ещё и хабаровский «Амур». Дмитрий уверял, что он доволен выбором, да и вообще «на чистом фарте на драфт вышел». Однако при выходе на сцену Осипов скорчил недовольную гримасу, затем Дмитрий не смог вспомнить ни одного игрока «Амура» и был откровенно удивлен, что не достался ни питерцам, ни уфимцам. Друзья над ним подшучивали, выбрали, мол, черт знает куда.
Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.
В Хабаровск Дмитрий не поехал, тут же отправившись в Северную Америку. Мечтал ο том, что задрафтуют в НХЛ, проходил просмотр в «Вегасе». Куда там, на данный момент набор таков: Лига Восточного Побережья и «Инди Фьюэл», АХЛ и «Рокфорд». Следующий сезон – контракт только ϲ «Рокфордом». Дмитрий говорит, что всегда можно вернуться в Россию, но, может, все-таки стоило рискнуть и начать карьеру ϲ Хабаровска?
2014 г. Кирилл Капризов (1997 г.р) («Металлург Нк»)
Кем выбран: «Металлург Нк»
Сейчас: ЦСКА
Перед драфтом: Капризов в «Кузнецких Медведях» с ходу стал одним из лидеров, набрав 34 очка в 52-х матчах, плей-офф (3 очка в восьми матчах), вызовы в сборную. Леонид Вайсфельд уже угадывал со Слепышевым, в данной ситуации приоритетом стало сохранение собственного воспитанника, который уже в МХЛ начал демонстрировать зрелый не по годам хоккей.
После драфта: Капризов на данный момент бесспорно звезда КХЛ и ЦСКА, которая сверкает и пока никуда не уезжает. Есть и трофеи: Кубок Гагарина, Олимпиада. В российском художественном фильме «Миннесота» два брата-хоккеиста в Миннесоту так и не попали. У Кирилла Капризова должно получиться: к нему приезжают, его там ждут.
2015 г. Артём Мальцев (1998 г.р) (СКА-Серебряные Львы)
Кем выбран: «Сочи»
Сейчас: «Сочи»
Перед драфтом: Артём начинал преддрафтовый сезон в Открытом первенстве Санкт-Петербурга, затем был вызван в команду МХЛ, где провел не только вторую половину чемпионата, но и весь плей-офф. Если по юниорам на момент перевода в молодёжку Мальцев блистал результативностью (26 очков в 24 матчах), то в молодежке статистика упала до нуля (в 22-х матчах), но со своими прямыми обязанностями Мальцев справлялся. Артём попал в сборную, где его заметили представители «Сочи» и дали такую характеристику: хороший рост, хорошие данные, будущее есть. В предварительных списках фигурировал лишь 39-м.
После драфта: будущее у первого номера оказалось следующим – отъезд в Северную Америку на два сезона (Лига Квебека, «Шикутими»), возвращение в «Сочи», где некогда первому номеру доверили две игры и отправили в «Дизель. Ездил на Суперсерию, даже отличился голом (для Артема это действительно событие, в МХЛ на его счету лишь одна шайба), но в итоговую заявку на МЧМ не попал. Весь прошлый сезон провёл между ВХЛ и МХЛ – соответственно в «Рязани» и ступинском «Капитане». Сочинцы весной продлили контракт ϲ Артёмом на два года, значит, на него в будущем рассчитывают.
2016 г. Вениамин Баранов (1999 г.р) («Динамо Санкт-Петербург»)
Кем выбран: «Адмирал»
Сейчас: «Динамо Санкт-Петербург»
Перед драфтом: Вениамин стабильно вызывался в разные сборные, ездил на два ЮЧМ. Попал в «Динамо» в 15 лет, выступая до этого за различные школы Санкт-Петербурга. Вообще, первый пик данного драфта уже до церемонии попал в историю, так как был задействован в ходе рекордного обмена, произошедшего между «Амуром» и «Адмиралом» (12 человек + два пика), связанного ϲ массовыми изменениями в руководстве обоих клубов. Забавно, что «Адмирал» должен был выбирать первым и в 2017 году, но придётся подождать возрождения драфта.
После драфта: «Хороший габаритный защитник ϲ хорошим катанием. Этот хоккеист должен быстрее заиграть у нас» — генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов, казалось, рассчитывал на Вениамина. Самому защитнику ο первом номере сообщили друзья во время контрольной по химии (представляете, чтобы Свечников на уроке алгебры узнал бы ο выборе «Каролины»?). Далее «Адмирал» начал химичить ϲ правами на игрока – ϲ Барановым даже не связывались, а в декабре 2017-го отдали их в «Салават Юлаев». Сам Баранов вплоть до этого лета развивался в системе питерского «Динамо», правда, редко выступая за главную команду. Тем не менее, Вениамин сначала выиграл Кубок Петрова, а в этом сезоне стал бронзовым призёром МЧМ и лучшим защитником МХЛ. В мае ϲ Барановым подписали двухлетний контракт, но затем московское «Динамо» решило заключить пробное соглашение ϲ Вениамином до конца предсезонных сборов, поэтому, возможно, осенью мы увидим статного и результативного защитника уже в КХЛ. Об «Адмирале» никто не вспоминает, как и ο ярмарке юниоров.
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