Первый номер драфта НХЛ – внимание, популярность, интервью, рейтинги, скауты. Звание первого номера останется ϲ хоккеистом на протяжении всей жизни – даже если она будет недолговечной или бездомной.

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Первые номера драфта КХЛ – «это круто, ну, не так, конечно. Пока не так». В принципе, фраза Михаила Пашнина, сказанная им в 2009 году, подойдёт не только к драфту КХЛ, но и ко всей лиге. Но если у КХЛ впереди долгий, большой путь, то драфт в России оказался похожим на кукурузную лихорадку времен Хрущёва — переняли, но зачем, для чего и как использовать, не разобрались. Офисы, защиты, Макдэвид в «Медвешчаке», недоумение ФХР, ярмарка юниоров – в 2017 году было принято решение об отмене драфта. Карьеры у хоккеистов, выбранных первыми, складываются по-разному: кто-то уже стал звездой и выиграл Кубок Гагарина, а кто-то до КХЛ в силу разных причин так и не добрался.

2009 г. Михаил Пашнин (1989 г.р) («Мечел»)

Выбран: «ЦСКА»



Сейчас: «Салават Юлаев»



Перед драфтом: Михаил рос и развивался не по годам и уже в 16 лет выступал за «Мечел» во второй лиге (сейчас – ВХЛ). Более того, юного защитника прямиком из «Мечела» Вячеслав Быков вызывал во взрослую сборную России. Генеральный менеджер «армейцев» Сергей Немчинов перед драфтом провел колоссальную работу, чтобы заполучить Михаила, пожертвовав тремя выборами в трёх раундах, отдав их минскому «Динамо». Пашнин в НХЛ не собирался и радовался, что вот-вот сыграет в КХЛ. Офис «Газпром экспорта», фамилия на проекторе в таблице EXСEL – ο чем еще можно мечтать?

После драфта: Немчинов не подвёл – Пашнину доверяли, он играл почти во всех матчах, попутно зацепив в 2011 году Кубок Харламова в «Красной Армии». Другое дело, что ЦСКА тогда был клубом-середняком без «Роснефти» и претензий на Кубок Гагарина, и в 2012 году Михаил перешёл в ярославский «Локомотив», где провёл пять лет и добрался до бронзовых медалей. Вернулся в богатый ЦСКА и собрал недостающие награды – сначала серебро, а затем и Кубок Гагарина. Со следующего сезона – игрок «Салавата Юлаева» и соперник Григория Панина по штрафным минутам. Мощный защитник, ярко выраженный домосед, замечательная карьера на уровне КХЛ. В данном случае драфт действительно помог, ведь Михаила не видели в составе даже в местном «Тракторе», а в ЦСКА в него верили, давали играть и прогрессировать.

2010 г. Дмитрий Яшкин (1993 г.) («Славия»)

Выбран: «Сибирь»



Сейчас: без клуба (последний – «Вашингтон Кэпиталз»)



Перед драфтом: сын российского хоккеиста новосибирского воспитанника Алексея Яшкина, в середине 90-х переехавший в Чехию, где и остался со своей семьей. По юниорам во «Всетине» и «Славии» Дмитрий рвал и метал и уже в 17 лет дебютировал в чешской Экстралиге. Вообще, в рейтингах скаутского бюро КХЛ лидером был Максим Шалунов, но выигравшая драфт-лотерею «Сибирь» запутала всех.

После драфта: непонятно, на что рассчитывали в «Сибири» — новосибирцы не контактировали ни ϲ Дмитрием, ни ϲ его отцом. Узнал Яшкин ο первом номере, зайдя на сайт КХЛ после звонка папы. «Хотелось бы поиграть в КХЛ» — вот что сказал Дмитрий от удивления после увиденного. Яшкин после фурора на юниорском уровне справедливо рассчитывал на НХЛ, где в итоге и оказался, и ο «Сибири» не вспоминал. Однако на данный момент желание оказаться в КХЛ более чем осязаемо – после шести неоднозначных сезонов в НХЛ в «Сент-Луисе» и «Вашингтоне» Дмитрий без контракта, и, по слухам, им интересовался «Авангард». Надо признать, этот драфт спустя годы выглядит несколько забавным – вслед за Яшкиным в «Кузню» «ушел» ныне защитник «Нью-Джерси» Ватанен, затем «Амур» выбрал Дмитрия Исмагилова, провалившегося даже на уровне ВХЛ, а Максим Шалунов стал лишь 15-м.

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2011 г. Антон Слепышев (1994 г.р) («Дизель»)

Кем выбран: «Металлург Нк»



Сейчас: ЦСКА



Перед драфтом: Слепышев был ни много, ни мало нападающим фарм-клуба пензенского «Дизеля» ϲ незатейливым названием «Дизель-2», игравшего в третьей лиге (аналог ВХЛ-Б). Оттуда его вызвали в юниорскую сборную России на ЮЧМ-2011, где Слепышев стал четвётым бомбардиром среди нападающих после Кучерова, Григоренко и Якупова, набрав четыре очка. Сам Антон мечтал играть в основном составе «Дизеля» и ο КХЛ даже не задумывался, так как до драфта никаких переговоров ϲ ним не вели.

После драфта: мечтам Слепышева не суждено было сбыться – Леонид Вайсфельд хотел видеть юного нападающего в «Кузне» сразу со следующего сезона. Дальше переход в «Салават Юлаев», «Эдмонтон» (Холл, Макдэвид, Драйзайтль, Якупов), возвращение в Россию – ЦСКА и Кубок Гагарина, сборная России (пока только Евротур) и долгая карьера впереди. Яркий пример, когда драфт помог перспективному юниору не затеряться в глубинах ВХЛ и пробиться на высокий уровень.

2012 г. Денис Александров (1995 г.р) («Крылья Советов»)

Кем выбран: СКА



Сейчас: «Сочи»



Перед драфтом: «Крылья Советов-1995» здорово пошумели в сезоне-2011/12, выиграв открытый чемпионат Москвы и московскую юниорскую лигу. Александров как ведущий защитник, вызывался не только в сборную города, но и в сборную России, где стал победителем юниорского Кубка Вызова. Первый пик числился за «Сибирью», но одного Яшкина было вполне достаточно, а на тот момент новосибирцы нуждались в защитнике Франссоне, правами на которого владели СКА. Фастовский по факту остался ни ϲ чем – Франссон в «Сибирь» не перешел, а питерцы стали обладателями первого пика.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.



После драфта: во время драфта Александров волновался и смущался перед журналистами, хотя и признался, что рассчитывал на выбор в первом раунде. Естественно, был счастлив (мама, звоня по телефону, чуть не прослезилась) и настраивался пробиваться в СКА. Увы: за шесть лет Денис так и не получил шанса в основе питерцев, играя в МХЛ и ВХЛ. В 2018 году случился прорыв – в «СКА-Неве» Александров был одним из лидеров, добрался ϲ командой до финала Кубка Петрова, и наконец-то сменил клуб. В «Сочи» Денис закрепился и стал игроком основного состава.

2013 г. Дмитрий Осипов (1996 г.р) («Русь»)

Кем выбран: «Амур»



Где сейчас: «Рокфорд» (АХЛ)



Перед драфтом: мощный и жесткий защитник уже перед драфтом пользовался спросом, ϲ ним вели переговоры СКА и «Салават Юлаев», куда и рассчитывал попасть юный игрок. После традиционного матча юниоров за день до церемонии Дмитрий светился от радости и говорил, что мечтал попасть на данное мероприятие.

После драфта: мечты – это хорошо, особенно когда тебя выбирают первым, да ещё и хабаровский «Амур». Дмитрий уверял, что он доволен выбором, да и вообще «на чистом фарте на драфт вышел». Однако при выходе на сцену Осипов скорчил недовольную гримасу, затем Дмитрий не смог вспомнить ни одного игрока «Амура» и был откровенно удивлен, что не достался ни питерцам, ни уфимцам. Друзья над ним подшучивали, выбрали, мол, черт знает куда.

«А как же мечта об НХЛ? Дацюк, Овечкин, Кросби…» Защитник клуба WHL «Ванкувер Джайнтс Дмитрий Осипов – о мечте пробиться в НХЛ, симпатиях к «Авангарду» и трудностях дружбы с нападающими.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.



В Хабаровск Дмитрий не поехал, тут же отправившись в Северную Америку. Мечтал ο том, что задрафтуют в НХЛ, проходил просмотр в «Вегасе». Куда там, на данный момент набор таков: Лига Восточного Побережья и «Инди Фьюэл», АХЛ и «Рокфорд». Следующий сезон – контракт только ϲ «Рокфордом». Дмитрий говорит, что всегда можно вернуться в Россию, но, может, все-таки стоило рискнуть и начать карьеру ϲ Хабаровска?

2014 г. Кирилл Капризов (1997 г.р) («Металлург Нк»)

Кем выбран: «Металлург Нк»



Сейчас: ЦСКА



Перед драфтом: Капризов в «Кузнецких Медведях» с ходу стал одним из лидеров, набрав 34 очка в 52-х матчах, плей-офф (3 очка в восьми матчах), вызовы в сборную. Леонид Вайсфельд уже угадывал со Слепышевым, в данной ситуации приоритетом стало сохранение собственного воспитанника, который уже в МХЛ начал демонстрировать зрелый не по годам хоккей.

После драфта: Капризов на данный момент бесспорно звезда КХЛ и ЦСКА, которая сверкает и пока никуда не уезжает. Есть и трофеи: Кубок Гагарина, Олимпиада. В российском художественном фильме «Миннесота» два брата-хоккеиста в Миннесоту так и не попали. У Кирилла Капризова должно получиться: к нему приезжают, его там ждут.

2015 г. Артём Мальцев (1998 г.р) (СКА-Серебряные Львы)

Кем выбран: «Сочи»



Сейчас: «Сочи»



Перед драфтом: Артём начинал преддрафтовый сезон в Открытом первенстве Санкт-Петербурга, затем был вызван в команду МХЛ, где провел не только вторую половину чемпионата, но и весь плей-офф. Если по юниорам на момент перевода в молодёжку Мальцев блистал результативностью (26 очков в 24 матчах), то в молодежке статистика упала до нуля (в 22-х матчах), но со своими прямыми обязанностями Мальцев справлялся. Артём попал в сборную, где его заметили представители «Сочи» и дали такую характеристику: хороший рост, хорошие данные, будущее есть. В предварительных списках фигурировал лишь 39-м.

После драфта: будущее у первого номера оказалось следующим – отъезд в Северную Америку на два сезона (Лига Квебека, «Шикутими»), возвращение в «Сочи», где некогда первому номеру доверили две игры и отправили в «Дизель. Ездил на Суперсерию, даже отличился голом (для Артема это действительно событие, в МХЛ на его счету лишь одна шайба), но в итоговую заявку на МЧМ не попал. Весь прошлый сезон провёл между ВХЛ и МХЛ – соответственно в «Рязани» и ступинском «Капитане». Сочинцы весной продлили контракт ϲ Артёмом на два года, значит, на него в будущем рассчитывают.

2016 г. Вениамин Баранов (1999 г.р) («Динамо Санкт-Петербург»)

Кем выбран: «Адмирал»



Сейчас: «Динамо Санкт-Петербург»



Перед драфтом: Вениамин стабильно вызывался в разные сборные, ездил на два ЮЧМ. Попал в «Динамо» в 15 лет, выступая до этого за различные школы Санкт-Петербурга. Вообще, первый пик данного драфта уже до церемонии попал в историю, так как был задействован в ходе рекордного обмена, произошедшего между «Амуром» и «Адмиралом» (12 человек + два пика), связанного ϲ массовыми изменениями в руководстве обоих клубов. Забавно, что «Адмирал» должен был выбирать первым и в 2017 году, но придётся подождать возрождения драфта.

После драфта: «Хороший габаритный защитник ϲ хорошим катанием. Этот хоккеист должен быстрее заиграть у нас» — генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов, казалось, рассчитывал на Вениамина. Самому защитнику ο первом номере сообщили друзья во время контрольной по химии (представляете, чтобы Свечников на уроке алгебры узнал бы ο выборе «Каролины»?). Далее «Адмирал» начал химичить ϲ правами на игрока – ϲ Барановым даже не связывались, а в декабре 2017-го отдали их в «Салават Юлаев». Сам Баранов вплоть до этого лета развивался в системе питерского «Динамо», правда, редко выступая за главную команду. Тем не менее, Вениамин сначала выиграл Кубок Петрова, а в этом сезоне стал бронзовым призёром МЧМ и лучшим защитником МХЛ. В мае ϲ Барановым подписали двухлетний контракт, но затем московское «Динамо» решило заключить пробное соглашение ϲ Вениамином до конца предсезонных сборов, поэтому, возможно, осенью мы увидим статного и результативного защитника уже в КХЛ. Об «Адмирале» никто не вспоминает, как и ο ярмарке юниоров.

Третьяк: отмена драфта КХЛ — правильное решение, у нас не НХЛ