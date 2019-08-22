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«Авангард» уступил «Северстали» в овертайме

«Авангард» уступил «Северстали» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на петербургском турнире имени Николая Пучкова потерпел поражение от череповецкой «Северстали», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Для подопечных Боба Хартли матч был дебютным на турнире, череповецкий коллектив вчера уступил «Йокериту» (1:2)

Первую заброшенную шайбу зрители увидели на восьмой минуте: отличился нападающий «Авангарда» Денис Зернов. На старте второго периода равновесие на табло восстановил форвард «Северстали» Игорь Гераськин. Оставшееся основное время матча прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время команда Андрея Разина вырвала победу.

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Турнир имени Николая Пучкова
22 августа 2019, четверг. 15:00 МСК
Авангард
Омск
1 : 2
1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Зернов (Широков) – 07:00 (5x5), 1:1 – Гераськин (Вовченко, Хабаров) – 21:00 (5x5), 1:2 – Грачёв (Морозов) – 63:00 (4x4)
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