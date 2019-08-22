«Авангард» уступил «Северстали» в овертайме

Хоккейный клуб «Авангард» на петербургском турнире имени Николая Пучкова потерпел поражение от череповецкой «Северстали», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Для подопечных Боба Хартли матч был дебютным на турнире, череповецкий коллектив вчера уступил «Йокериту» (1:2)



Первую заброшенную шайбу зрители увидели на восьмой минуте: отличился нападающий «Авангарда» Денис Зернов. На старте второго периода равновесие на табло восстановил форвард «Северстали» Игорь Гераськин. Оставшееся основное время матча прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время команда Андрея Разина вырвала победу.



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