Гераськин: наконец-то я забросил шайбу в это межсезонье

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (2:1 ОТ).
«Хорошая, быстрая игра с хорошим соперником. Я доволен, что наконец-то забросил шайбу в это межсезонье. Возможно, на начале игры сказалось то, что мы провели мало игр. С шайбой тренируемся пару недель. Вкатываемся. На предсезонке тренеры пробуют разные сочетания. В сезоне найдут оптимальные, и все будет хорошо», — передаёт слова Гераськина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Первую заброшенную шайбу зрители увидели на восьмой минуте: отличился нападающий «Авангарда» Денис Зернов. На старте второго периода равновесие на табло восстановил форвард «Северстали» Игорь Гераськин. Оставшееся основное время матча прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время команда Андрея Разина вырвала победу.
- 22 августа 2019
-
18:34
-
18:32
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:15
-
18:11
-
18:03
-
18:01
-
17:56
-
17:49
-
17:46
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
16:34
-
16:11
-
15:58
-
15:22
-
15:00
-
14:36
-
14:17
-
14:00
-
13:55
-
13:34
-
13:23
-
12:43
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
11:48
-
11:40
-
11:10