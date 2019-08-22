Гераськин: наконец-то я забросил шайбу в это межсезонье

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (2:1 ОТ).



«Хорошая, быстрая игра с хорошим соперником. Я доволен, что наконец-то забросил шайбу в это межсезонье. Возможно, на начале игры сказалось то, что мы провели мало игр. С шайбой тренируемся пару недель. Вкатываемся. На предсезонке тренеры пробуют разные сочетания. В сезоне найдут оптимальные, и все будет хорошо», — передаёт слова Гераськина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Первую заброшенную шайбу зрители увидели на восьмой минуте: отличился нападающий «Авангарда» Денис Зернов. На старте второго периода равновесие на табло восстановил форвард «Северстали» Игорь Гераськин. Оставшееся основное время матча прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время команда Андрея Разина вырвала победу.



«Авангард» уступил «Северстали» в овертайме