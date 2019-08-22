Войнов: мой скандал попал в десяточку, машина публичности меня перемолола

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов поделился мнением о скандале, из-за которого он до сих пор дисквалифицирован в Национальной хоккейной лиге.



«Этот скандал просто попал в десяточку, в то время ведь в Калифорнии были столкновения чёрных людей с полицией. Тогда же и американский футболист попал в скандал. Поэтому меня эта машина публичности перемолола и даже не заметила.



Почему Остина Уотсона за подобную историю почти сразу простили? Во-первых, он американец. Во-вторых, там немного другая ситуация, не было серьёзных повреждений.



Я не уехал сразу после этого скандала, потому что был уверен, что скоро буду играть, когда мы все расскажем всю правду о произошедшем. Адвокаты говорили, что спустя пару недель всё уляжется и я выйду на лёд. Но там пошли постоянные переносы заседаний», — рассказал Войнов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

Затравить, а потом забыть. Так Америка решила проблему с Войновым Но у хоккеиста всё хорошо. Жена Марта родила ему прекрасную дочку, их семья стала ещё крепче.