Войнов: мой скандал попал в десяточку, машина публичности меня перемолола

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов поделился мнением о скандале, из-за которого он до сих пор дисквалифицирован в Национальной хоккейной лиге.
«Этот скандал просто попал в десяточку, в то время ведь в Калифорнии были столкновения чёрных людей с полицией. Тогда же и американский футболист попал в скандал. Поэтому меня эта машина публичности перемолола и даже не заметила.
Почему Остина Уотсона за подобную историю почти сразу простили? Во-первых, он американец. Во-вторых, там немного другая ситуация, не было серьёзных повреждений.
Я не уехал сразу после этого скандала, потому что был уверен, что скоро буду играть, когда мы все расскажем всю правду о произошедшем. Адвокаты говорили, что спустя пару недель всё уляжется и я выйду на лёд. Но там пошли постоянные переносы заседаний», — рассказал Войнов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
- 22 августа 2019
-
20:09
-
19:54
-
19:29
-
19:22
-
19:08
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:15
-
18:11
-
18:03
-
18:01
-
17:56
-
17:49
-
17:46
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
16:34
-
16:11
-
15:58
-
15:22
-
15:00
-
14:36
-
14:17
-
14:00
-
13:55