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«Адмирал» обыграл «Зволен» в товарищеской встрече, Юнг набрал три очка

«Адмирал» обыграл «Зволен» в товарищеской встрече, Юнг набрал три очка
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока в контрольной игре оказался сильнее словацкого клуба «Зволен», встреча завершилась со счётом 4:1. Таким образом, дальневосточная команда провела свой заключительный предсезонный матч. Напомним, в предыдущей товарищеской встрече «моряки» оказались сильнее «Вервы» из Литвинова (4:3).

Подопечные Сергея Светлова пропустили уже на 51-й секунде встречи, но быстро отыгрались и выиграли первый период благодаря заброшенным шайбам Шона Лалонда и Маркуса Юнга. В следующие 20 минут клуб из Владивостока забил ещё дважды усилиями Александра Стрельцова и Ивана Лисина. Третий период прошёл без заброшенных шайб.

Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2019, четверг. 18:00 МСК
Зволен
Зволен
1 : 4
1:2, 0:2, 0:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – – 00:52 (5x5), 1:1 – Лалонд (Юнг) – 08:00 (5x5), 1:2 – Бакош (Альмквист, Юнг) – 10:00 (5x5), 1:3 – Стрельцов (Стрельцов, Юнг) – 27:00 (5x5), 1:4 – Лисин (Ломако) – 38:00 (5x5)

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