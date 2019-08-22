«Адмирал» обыграл «Зволен» в товарищеской встрече, Юнг набрал три очка

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока в контрольной игре оказался сильнее словацкого клуба «Зволен», встреча завершилась со счётом 4:1. Таким образом, дальневосточная команда провела свой заключительный предсезонный матч. Напомним, в предыдущей товарищеской встрече «моряки» оказались сильнее «Вервы» из Литвинова (4:3).



Подопечные Сергея Светлова пропустили уже на 51-й секунде встречи, но быстро отыгрались и выиграли первый период благодаря заброшенным шайбам Шона Лалонда и Маркуса Юнга. В следующие 20 минут клуб из Владивостока забил ещё дважды усилиями Александра Стрельцова и Ивана Лисина. Третий период прошёл без заброшенных шайб.

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