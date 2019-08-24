Плотников: чем зрелищнее хоккей, тем больше людей на трибунах

Нападающий СКА Сергей Плотников заявил, что готов к должности капитана команды, а также поделился мнением относительно уменьшения размера площадки на домашней арене «армейского» клуба.

«Готов к капитанству. Постараюсь сделать для команды всё что смогу, помогать тренерскому штабу. Думаю, всё получится.

После изменений размера площадки будет только интереснее, площадка добавляет интенсивности, больше бросков, больше моментов. Хорошо и для нас, и для болельщиков: чем зрелищнее хоккей, тем больше людей на трибунах. Не сказал бы, что в правилах много изменений, больше — для вратарей. С основными правилами мы знакомы, это самое главное», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.