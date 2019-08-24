Ван Римсдайк: когда Хейз был молодым, я отдавал ему короткие клюшки

Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Джеймс ван Римсдайк поделился мнением о летних переменах в команде и назначении Алена Виньо.



«Меня это очень радует. Минувший сезон оставил неприятные воспоминания. Мы слабо выступили, а значит хотим добиться большего. Назначение тренера с таким послужным списком придаст нам уверенности. Мне не терпится начать работать с ним.



Хейз? Я его всю жизнь знаю. В детстве я играл вместе и против его старшего брата. Когда Кевин был молодым, я отдавал ему клюшки, которые были слишком короткими для меня. Это было в школе. Как все забавно получается в жизни — теперь мы оказались в одной команде и можем стать партнерами. Это приятно», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

