Ван Римсдайк: когда Хейз был молодым, я отдавал ему короткие клюшки
Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Джеймс ван Римсдайк поделился мнением о летних переменах в команде и назначении Алена Виньо.
«Меня это очень радует. Минувший сезон оставил неприятные воспоминания. Мы слабо выступили, а значит хотим добиться большего. Назначение тренера с таким послужным списком придаст нам уверенности. Мне не терпится начать работать с ним.
Хейз? Я его всю жизнь знаю. В детстве я играл вместе и против его старшего брата. Когда Кевин был молодым, я отдавал ему клюшки, которые были слишком короткими для меня. Это было в школе. Как все забавно получается в жизни — теперь мы оказались в одной команде и можем стать партнерами. Это приятно», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 24 августа 2019
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