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Молодёжная сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная России оказалась слабее сборной Финляндии на Турнире четырёх наций, встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу финской команды.

В составе российской сборной отличились Павел Дорофеев и Богдан Жиляков. У финнов — Хенри Никканен, Сантери Айрола, Севери Иммонен и Леэви Аалтонен.

Товарищеские матчи (сборные)
25 августа 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Россия U20
2 : 4
0:0, 2:2, 0:2
Финляндия U20
1:0 – Дорофеев (Журавлёв, Денисенко) – 20:31 (5x5), 1:1 – Никканен (Салонен) – 28:17 (5x5), 2:1 – Жиляков (Дорофеев, Морозов) – 29:10 (5x5), 2:2 – Айрола (Маччелли) – 37:11 (5x5), 2:3 – Иммонен (Матинмикко) – 47:46 (5x5), 2:4 – Аалтонен (Матинмикко) – 57:27 (4x4)

В первый день турнира россияне одержали уверенную победу на командой Чехии со счётом 4:1. А во втором матче российская команда победила Швецию (1:0). Таким образом, российская сборная досрочно выиграла домашний этап Турнира четырёх наций.

На последнем чемпионате мира подопечные Брагина заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали хоккеистов сборной Швейцарии. В полуфинале российская молодёжка уступила с минимальным счётом американским сверстникам.

Молодёжная сборная России обыграла Швецию, выиграв этап Турнира четырёх наций
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