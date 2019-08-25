Молодёжная сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России оказалась слабее сборной Финляндии на Турнире четырёх наций, встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу финской команды.

В составе российской сборной отличились Павел Дорофеев и Богдан Жиляков. У финнов — Хенри Никканен, Сантери Айрола, Севери Иммонен и Леэви Аалтонен.

В первый день турнира россияне одержали уверенную победу на командой Чехии со счётом 4:1. А во втором матче российская команда победила Швецию (1:0). Таким образом, российская сборная досрочно выиграла домашний этап Турнира четырёх наций.

На последнем чемпионате мира подопечные Брагина заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали хоккеистов сборной Швейцарии. В полуфинале российская молодёжка уступила с минимальным счётом американским сверстникам.