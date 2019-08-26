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Возобновившего карьеру Коваля не включили в заявку «Динамо-Молодечно»

Возобновившего карьеру Коваля не включили в заявку «Динамо-Молодечно»
Хоккей / Прочие 0

Экс-голкипер сборной Беларуси, а ныне тренер вратарей «Динамо-Молодечно» Виталий Коваль не попал в заявку своей команды на сезон в качестве хоккеиста, информирует официальный сайт ФХРБ.

«Динамо-Молодечно» заявило троих голкиперов – Алексея Иванова, Никиту Толопило и Виталия Белинского. 39-летний Коваль ранее был заявлен в состав «Динамо-Молодечно» на «финал четырех» Кубка Салея-2019 и провел в Орше два матча бэкапом Алексея Иванова.

Коваль провёл 218 матчей в КХЛ, защищая цвета минского «Динамо», «Атланта», «Торпедо», «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика». Вратарь одержал 81 победу, отражая 91,6% бросков и пропуская 2,37 шайбы за игру. Кроме того он записал на свой счёт одну результативную передачу.

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